Guarda Ambiental controla incêndio em mata próximo ao Horto do Fonseca

Durante mais de duas horas, eles utilizaram abafadores e sacos costais para fazer a contenção do fogo - Foto: Divulgação

Integrantes da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói conseguiram controlar um incêndio, na tarde deste sexta-feira (04), em uma área de preservação atrás do Horto do Fonseca, na Zona Norte.

Durante mais de duas horas, eles utilizaram abafadores e sacos costais para fazer a contenção do fogo e evitar que as chamas se alastrassem. Equipes continuam fazendo o monitoramento da área.

“Atuamos no combate preventivo de pequenos focos e, como a equipe ambiental está acostumada com a mata, atuou utilizando abafadores e sacos costais, que são os equipamentos para este tipo de entrada em vegetação. A equipe agiu rápido e não foi necessário o acionamento dos bombeiros", explicou Renato Macedo, coordenador da Guarda Ambiental.

O subinspetor alerta que em períodos de seca quando a probabilidade do fogo se alastrar é maior, a colaboração da população é fundamental. No local foram encontradas velas e materiais utilizados em práticas religiosas.

Principais dicas para evitar propagação do fogo:



• Não queime lixo e não deixe que outras pessoas façam o mesmo. A queima urbana é prática proibida por diversas leis, e o infrator pode responder a processo na justiça, podendo ser multado e até preso;



• Não solte balões, pois eles podem cair sobre residências, ferindo pessoas. Quando caem nas matas provocam queimadas que destroem toda vegetação e a vida animal que ali vive. Além de constituir crime ambiental, segundo a lei federal 9.605/98, que determina a detenção de um a três anos ou pagamento de multa para quem solta, fabrica, transporta ou vende balões, essa prática é extremamente nociva ao meio ambiente e à população;

• Não jogue ponta de cigarro aceso próximo à vegetação;



• Algumas práticas religiosas utilizam velas ou materiais que podem provocar um princípio de incêndio no ambiente. Sendo assim, assegure-se quanto ao risco no local e evite a propagação de incêndios.