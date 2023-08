Anitta rebate comentários machistas sobre seu namoro: “Não admito”

A cantora Anitta utilizou o seu Instagram para rebater comentários machistas que costuma ler nos comentários das publicações de seu namorado com ela. Durante uma live, realizada na última quarta-feira (2), a poderosa explicou aos seguidores que não admite que relacionem o seu sucesso a um homem, pois trabalhou muito para construir a carreira que tem.

Desde que Anitta, de 30 anos, revelou estar vivendo um romance com o ator italiano, Simone Susinna, de 29, começou a receber muitos comentários afirmando a ‘sorte’ que tem por namorar um homem considerado ‘galã' pelo público. “Meu boy postou fotos comigo e eu estava olhando os comentários das pessoas: ‘Nossa, a Anitta venceu muito na vida.’, ‘Ela sabe que venceu.’. Eu venci na vida por causa de um boy? Dá um tempo, vai.”, disse a cantora, em uma live no Instagram.

Revoltada, ela completou: "Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de boy. Esse papo que ninguém quis assumir? Quem disse? O boy que decide? Eu venci na vida porque eu arrasei, trabalhei igual uma jumenta durante 12, 13 anos, quebrei recordes, fiz coisas que ninguém nunca fez no país inteiro, dei meu nome, tirei minha família da pobreza, me sustentei, gerei emprego, por isso venci. Uma hora dessas? Vai falar isso para mim e vai tomar meu carão".



Susinna, que está em uma viagem com a cantora em Mykonos, na Grécia, estava ao lado de Anitta durante a transmissão, e resolveu contrariar os seguidores dizendo que o sortudo, na verdade, é ele. "Eu que venci na vida", disse o ator, famoso pelo filme “365 Dias”, da Netflix.

Anitta ainda brincou com a situação e revelou saber da beleza do namorado: "Parece que esse senhor foi feito em um app de inteligência artificial de tão perfeito. Não tenho essa beleza? Estou nem aí. Vocês já olharam para a mãe natureza? Quem tem a juba? O leão ou a leoa? Quem tem os negócios enfeitados? O galo ou a galinha? Eles que têm que conquistar a gente. Quem vence na vida são eles, quando conseguem ficar com a gente, pelo amor de Deus. Me acho o máximo, para mim sou fodona", disparou a dona dos hits “Envolver” e “Vai Malandra”.

O casal está junto há pouco tempo, e fez sua primeira aparição pública durante a final da Champions League 2023, em que a cantora realizou o show de intervalo. No entanto, apesar do relacionamento ser recente, Anitta revelou estar muito feliz, e vivendo a melhor fase de sua vida. "Estou muito feliz que consegui um boy maravilhoso, sim. Maravilhoso que ele esteja beijando meus pés, que maravilha. Não podemos exigir menos que isso.”