DiPropósito revela que pode estar no aniversário de São Gonçalo

Um dos principais grupos de pagode da atualidade, o DiPropósito revelou ao SÃO GONÇALO, em entrevista exclusiva realizada nesta quarta-feira (2), que pode ser uma das atrações da festa de aniversário do município de São Gonçalo. Isso porque o empresário do grupo brasiliense negocia uma participação no evento que acontece no dia 22 de setembro para celebrar os 133 anos da criação da cidade.

"Estamos negociando a nossa participação no aniversário de São Gonçalo em setembro. Então, se tudo der certo, estaremos perto do público gonçalense em breve, já com um milhão de seguidores e aumentando uns 100 mil ou 200 mil no nosso dia (risos)", disse o grupo.

Redes sociais

Prestes a atingir a marca de um milhão de seguidores em uma das principais redes sociais, o Instagram, o DiPropósito fala sobre esse processo de crescimento orgânico na rede, baseado em muito trabalho e proximidade com o público fiel.

"A gente fica muito grato, porque foi um trabalho de 'formiguinha', sabe? Nós buscamos isso, cativar as pessoas e fazer com que elas fiquem ali. Então assim, bater um milhão é um número de muita expressão pra gente, de muita gratidão. E é claro que a nossa responsabilidade vai aumentando, temos um público com bastante criança, então temos que saber o que postar, o que falar e até mesmo na escolha do repertório. Quando atingirmos essa marca acho que até faremos uma festa para comemorar", disseram os integrantes, em tom descontraído.

No Youtube, o grupo de pagode acumula 655 mil inscritos. O videoclipe mais recente, do single 'Tô Sentindo Falta', foi lançado há três meses e já acumula mais de 3 milhões de visualizações. Já o vídeo mais bombado dos pagodeiros já passou das 57 milhões de visualizações.

História na música

A banda Di Propósito foi criada em 2009 por amigos que gostavam de se reunir para fazer uma “resenha”, jogar futebol e tocar em festas. O grupo se encontrava aos finais de semana no Guará e o que era diversão virou coisa séria.

Em 2017, despontaram entre os melhores do concurso cultural Brasília Independente, da Rede Globo, ficando entre os finalistas. Em 2018, o grupo lançou seu primeiro projeto no audiovisual, “Luau do DP”, com músicas autorais e regravações com arranjos próprios que viralizaram nas redes sociais.

Mesmo com pouco tempo de carreira, em 2019 a banda rompeu barreiras com os sucessos "Princesinha" e ”Manda Áudio”, que chegou a ser ouvido até na Europa e acumula milhões de views e streams.

Em fevereiro de 2020, gravaram o DVD, “O Que Rolar Rolou”, com várias participações, entre elas, dos cariocas Vitinho e Suel.

Apesar de Brasília, cidade em que surgiu, ser um reduto do rock nacional, o hepteto mostra que há espaço para novos sucessos com o pagode e o samba.

Novos projetos

Sobre os novos projetos, o grupo ressalta o lançamento do DVD.

"A gente está lançando um DVD novo, esse ano, que está sendo dividido em três EP's, cada EP com seis músicas, e no final nós vamos 'soltar' o disco inteiro. O nosso planejamento é até o final do ano entregar todo esse projeto que é nosso novo DVD 'Além', que foi gravado no dia 20 de junho, em São Paulo, e agora disponível para todo Brasil", contou o grupo.

Já em relação às músicas e a expectativa na receptividade do público com cada uma delas, o DiPropósito garante que "cada EP terá uma música forte, que é como nós chamamos. Mas a gente tem várias músicas que a gente acredita muito e vamos sentindo na da 'rua', para decidir qual que a gente vai apostar mais".

O “DP”, como é chamada pelos fãs, é composto por Kaique (voz), Laycon (voz), Xandy (pandeiro), Acerola (surdo), Matheusinho (cavaco), Gegê (percussão) e Pedrinho (tantan), e nasceu no Guará (DF). Começou nas famosas resenhas entre amigos de Brasília, em 2009. Dez anos após, foi apadrinhado por Mumuzinho e logo lançou a música “Cara Safado” com a participação do cantor Ferrugem.