Grupo Amanhecer é atração de roda de samba no Espaço Cultural Mesa Redonda, em SG

O Grupo Amanhecer é a principal atração da roda de samba que será realizada nesse domingo (6), a partir das 14, no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo. Como em todos os eventos realizados pelo grupo, haverá presença de convidados e na festa, também será comemorado o aniversário de Tiano, um dos amigos 'ilustres' do grupo.

A programação da roda de samba também inclui a música eletrônica, com o DJ Fabynho entre as atrações. "Ao longo dos anos, criamos um público cativo, que nos acompanha em todos os shows, afirmou Vilson, o único remanescente de todas as formações do Grupo Amanhecer, criado a partir de meados da década de 80 e um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense.

Leia também

Dois procurados da Polícia são presos em Santa Luzia



Justiça nega pedido e Vasco receberá o Grêmio com portões fechados

A roda de samba tem apoio do Hortifruti Campo Novo, Renatinho da Oficina, Tiozão Multimarcas, Renato RM e Birajara Santos,