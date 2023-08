Justiça nega pedido e Vasco receberá o Grêmio com portões fechados

A possibilidade do Vasco ter mulheres, crianças e pessoas com deficiência nas arquibancadas de São Januário neste domingo (6), não vai acontecer. Em decisão da desembargadora Renata Machado Cotta, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) negou um pedido do clube para ter essa parcela do público na partida contra o Grêmio, às 16h.

O jogo é o último da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos episódios de confusão após a derrota para o Goiás, em junho. O Vasco já tinha atuado sem público contra Cuiabá, Cruzeiro e Athletico, e o tribunal havia autorizado, no quarto jogo de suspensão, a entrada de mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

Em seu pedido à Justiça, o clube apresentou parecer técnico de especialista afirmando que o estádio tem todas as licenças para receber público e que o plano de ação na partida contra o Goiás foi seguido. Mas a argumentação jurídica não foi aceita pela desembargadora, que em sua decisão, cogitou a possibilidade de confusão até mesmo por parte desse público parcial.



No Vasco, já havia pessimismo por conta do timing. A expectativa do clube era que a decisão saísse na quinta-feira (3). Mesmo que a decisão desta sexta (4) fosse favorável, seria improvável que o clube tivesse tempo hábil para vender ingressos e organizar a operação da partida.