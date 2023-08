Motociclista de 18 anos morre após acidente em Maricá

Após passar 12 dias internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, Maricá, um motociclista de 18 anos faleceu nesta quinta-feira (03/08). Ele foi levado para a unidade depois de sofrer um acidente de trânsito em Itaocaia Valley, no último dia 22 de julho.

A colisão envolveu a moto pilotada pela vítima e um caminhão, que estaria parado no acostamento da Estrada de Itaocaia. O condutor do caminhão teria parado o veículo para apurar se um de seus pneus havia furado. O motociclista teria vindo em alta velocidade pela Rua Arajá e, após fazer a curva na esquina, acabou se chocando com o caminhão parado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao jovem. Policiai militares da companhia local também estiveram no local, na ocasião, para apurar a ocorrência. O rapaz foi levado ao hospital municipal no mesmo dia, em estado grave. Seu quadro, no entanto, não teve melhora e, nesta semana, ele veio à óbito. Não há informações sobre o local ou a data do sepultamento.