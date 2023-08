Cinco pessoas envolvidas no golpe do empréstimo consignado são presas em Maricá

O grupo foi localizado em uma casa alugada, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam cinco pessoas, sendo dois homens e três mulheres, envolvidas no golpe do empréstimo consignado, nesta quarta-feira (02/08). O grupo foi localizado em uma casa alugada, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, onde funcionava uma central de atendimento.

Segundo as investigações, a quadrilha utilizava um aplicativo para enganar as vítimas. Após um trabalho de inteligência, os agentes foram ao local e encontraram os cinco golpistas, 34 aparelhos celulares, três cadernos com anotações, diversos chips de telefones e computadores.

O grupo foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por organização criminosa.