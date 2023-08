Maricá abre 299 vagas para cursos de cinema e games

A Prefeitura de Maricá abre nesta quinta-feira (03/08), às 10h, as inscrições para 299 vagas em cursos de qualificação profissional nas áreas de cinema e game. As oportunidades são exclusivas aos moradores da cidade maiores de 16 anos. As inscrições seguem até 14 de agosto e devem ser feitas somente no site www.incubacultura.org.br.

No setor de cinema são oferecidos sete cursos: Assistente de Direção, Cinema e Psicologia, Direção de Artes, Edição para Cinema e Vídeo, Fotografia para Cinema e Vídeo, Roteiros para Obras Audiovisuais e Produção de Cinema. Já na área de game a qualificação é para Desenvolvimento de Game.

A iniciativa é da Incubadora de Inovação Social em Cultura, projeto desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura e o Instituto Brasil Social (IBS).

"Os cursos oferecidos disponibilizam um novo olhar sobre formação e qualificação profissional, aprofundando, de maneira dinâmica, conceitos teóricos com uma imersão prática em cada área”, destaca Carlos Senna, presidente do ICTIM.

"A área de audiovisual é um campo que abre muitas oportunidades e a Incubadora se mostra atenta a esses caminhos, oferecendo cursos que acrescentam valor às pessoas", reforçou o secretário de Cultura, Leandro Dasilva.

Uma novidade deste ciclo é a oferta de mais 32 oportunidades no Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Profissionais, para as áreas de game e cinema, destinadas, exclusivamente, aos desenvolvedores que concluíram uma formação na etapa anterior e, com isso, poderão aplicar seus conhecimentos no cenário do audiovisual e trabalhar no processo de incubação de seus projetos.

Na sede da Incubadora de Inovação Social em Cultura (fica na Rua Álvares de Castro, nº 699, Centro), os alunos encontram estrutura de alta qualidade com sala gamer, estúdio de gravação, sala de edição, sala digital, sala de aula e um espaço interativo para a realização de coworking.

Cronograma

Início das inscrições: às 10h, do dia 3 de agosto;

Encerramento das inscrições: às 23h59, do dia 14 de agosto;



Sorteio e divulgação do resultado: 15 de agosto



Período de matrícula dos sorteados: 17 a 19 de agosto;



Período para matrícula das vagas remanescentes: 21 de agosto a 1 de setembro;



Divulgação da lista dos matriculados: 4 de setembro;



Início das aulas: 11 de setembro.



Cursos oferecidos nos Eixos Cinema e Game



Cinema

Assistente de Direção;



Cinema e Psicologia;



Direção de Artes;



Edição para Cinema e Vídeo;



Fotografia para Cinema e Vídeo;



Roteiros para Obras Audiovisuais;



Produção de Cinema.



Game

Desenvolvimento de Game