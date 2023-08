Ângela Bismarchi denuncia ex por perseguição em delegacia de Niterói

A atriz e ex-modelo Ângela Bismarchi procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, no Centro do município, para registrar uma denúncia contra o ex-marido. Ela acusa Wagner de Moraes, cirurgião plástico com quem foi casada por 20 anos, de tê-la perseguido, intimidado e ter feito "escândalo em público" por não aceitar o fim do relacionamento.

Apesar da separação, anunciada por Bismarchi em abril desse ano, o casal segue dividindo o mesmo imóvel. Ela decidiu dar fim ao relacionamento depois que o marido comunicou que queria se mudar para os Estados Unidos. Ele passou dois meses lá, mas, segundo a ex-modelo, retornou e vive na mesma casa enquanto o imóvel não foi vendido.

Foi durante esse período juntos que ela teria sido perseguida, como definiu. "Chegou ao extremo de ele prender meu carro para não deixar eu sair e fazer escândalo em público. Estava me perseguindo, e eu tendo que correr para sair de casa para que ele não me seguisse. Foram situações constrangedoras. Acho que caiu a ficha de que a gente realmente está separado e que não quero mais, pelo menos neste momento", disse Ângela.

As acusações foram feitas em entrevista concedida por Bismarchi à revista "Quem". Ao veículo, ela disse que decidiu falar publicamente sobre o assunto para inspirar outras pessoas que passem pela mesma situação. " Tendo essa notoriedade na mídia, esse é o meu dever. Quantas mulheres passam pela mesma situação ou pior e não denunciam? Não pode ter medo porque a Lei Maria da Penha é para isso. Também sou cristã, e é meu dever ajudar os outros", afirmou.



Apesar disso, a ex-modelo não descarta uma reconciliação com o ex-marido. "Quem sabe, ele indo para os Estados Unidos, a gente até possa reatar, dependendo da mudança da conduta dele. Foram 20 anos juntos, e não quero ter inimizade com ele", ela afirmou. À revista, Wagner não comentou as acusações, mas disse que não tem certeza se a separação realmente representa o fim do relacionamento.