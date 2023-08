Cover oficial da Gal Costa faz show hoje (03) em Maricá

A Secretaria de Cultura de Maricá apresenta, nesta quinta-feira (03) o “Gal Costa Show” na Sala Cult, que acontecerá na Praça Orlando de Barros Pimentel a partir das 20h. É o momento de aproveitar para relembrar sucessos dessa que foi uma das maiores vozes do Brasil, reconhecida mundialmente, com a participação especial da drag queen, artista e performer Andrea Gasparelly, interpretando “Meu Nome é Gal”. Gasparelly foi reconhecida como cover oficial pela própria cantora, após se surpreender com sua performance no programa Fantástico, nos anos 1980.

Leia também:

➢ Maricá promove quarta edição do Espraiado de Portas Abertas neste domingo (6)

➢ Livros, jornais e veículos impressos terão imunidade tributária

A apresentação, que também conta com o guitarrista Alexandre Bug como convidado da Banda Cult, terá uma seleção de músicas passeando por todas as fases da cantora, como “Não Identificado”, “Baby”, “Vaca Profana”, “Festa do Interior”, “Samba Rasgado” e “Tigresa”, entre tantas outras que marcaram a carreira da Gal e a própria história da MPB.

Dalva Alves, coordenadora de música da Secretaria de Cultura e à frente da banda, destaca a personalidade vocal de Gal e de “como é gratificante trazer um Sala Cult para mostrar a riqueza estilística dela e as épocas felizes que viveu profissionalmente, desde o movimento da Tropicália até tempos mais recentes”, conclui.