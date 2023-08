Núcleo de prática jurídica da Universo Niterói participa de Ação Cidadã

Nesta quarta-feira (2), foi realizada a Ação Cidadã, das 9h às 17h, na Avenida Rio Branco, Centro de Niterói (entre o terminal rodoviário João Goulart e o Shopping Bay Market). Com atividades como Orientação Jurídica; Orientação Nutricional; Aferição de Pressão; Orientação Psicológica e Orientação da Saúde Bucal, o evento contou com a participação de diferentes universidades e cursos, como direito, psicologia e nutrição.

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) de Niterói, que pertence ao curso de Direito na faculdade, foi convidados pela OAB para oferecer atendimento jurídico para a população de Niterói. Os serviços são realizados por alunos do 6º período que estejam estagiando no Núcleo e advogados especialistas na área do Direito do Consumidor.

"Essa ação é de extrema importância para a formação do aluno e futuro advogado, que tem uma oportunidade de já se familiarizar com o dia a dia e as demandas do mundo do trabalho, e principalmente porque esse foi um evento em conjunto com a OAB, então o aluno também tem acesso às estâncias da área em que ele vai atuar, por exemplo. Vejo essa iniciativa como primordial na formação desses novos advogados", declarou o diretor geral do Campus Niterói, Anderson Freire.



A advogada Luciana Barboza, que estava presente na ação desta quarta-feira, conta sobre os objetivos desse tipo de evento e do convite da Ordem dos Advogados do Brasil.

"Hoje nós fomos convidados pela OAB para participar desse evento como uma forma de homenagear o Dia do Advogado, que é comemorado no dia 11 de agosto", disse a Dra. Luciana Barboza, advogada da Universo, que ensina na prática jurídica aos alunos estagiários, como atuar na área do consumo.

Para o atendimento ao consumidor, a Universo tem um convênio com o PROCON, para lidar com problemas no fornecimento de material, compras não entregues, entre outras questões.

"Essa parceria é muito importante, porque ela ajuda a tangibilizar e a proporcionar a prática de todos os conceitos teóricos e códigos que os alunos aprendem. Esse é um convênio que a universidade tem com o Procon e os alunos, a partir do 6º período começam a fazer o atendimento à comunidade, prestando esse serviço à sociedade, proporcionando não só uma vivência teórica e acadêmica, mas também social", afirmou o diretor Anderson Freire.

De acordo com Rogério Travassos, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Universo, "é de extrema importância essa prática, tendo em vista que o nosso aluno, na qualidade de estagiário, acompanhado de um advogado especialista na matéria, que leva ao aluno o conhecimento através do atendimento à população, que sente a necessidade de estar informada, no caso específico do direito do consumidor".

Ainda em relação à prática para alunos do curso de direito, o estudante Ricardo Freire, de 59 anos, que está no 8º período do curso, garante que "tudo é experiência, isso só vem a agregar no conhecimento que você vai aplicar depois. Essa prática faz toda diferença, é um complemento na nossa formação".

Com MBA em gestão ambiental, o aluno acredita que essa nova formação possa contribuir bastante com suas aspirações futuras.

"Eu sou apaixonado por todas as áreas do direito, venho da construção civil, tenho MBA em gestão ambiental e acredito que seria interessante atuar na área ambiental, já que tenho conhecimento e pode vir a complementar e contribuir bastante", afirmou Ricardo Freire.