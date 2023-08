Atletas de Itaboraí e Tanguá disputam os Jogos Universitários, na China

Dois atletas de taekwondo moradores de Itaboraí e Tanguá, disputam desde a última segunda (31), os Jogos Universitários de Verão, em Chengdu, na China. Eles embarcaram na última terça-feira (25) com a delegação brasileira que conta com 150 atletas de 11 modalidades esportivas diferentes de várias cidades do país em busca de um título inédito para o Brasil.

As primeiras disputas do Taekwondo foram realizadas na tarde desta segunda-feira(31), no ginásio do campus de Wangjiang da Universidade de Sichuan, onde o morador de Tanguá, Matheus Gilliard, 20 anos, disputa na categoria -54 quilos. Já na terça-feira(1), foi a vez da atleta que já foi campeã brasileira por seis vezes, Nivea Barros, 25 anos, defender o Brasil. Atualmente morando em Itaboraí por causa dos treinos, ela nasceu no Rio Grande do Norte.

Toda preparação é realizada pelo treinador da seleção brasileira de Taekwondo, Diego Ribeiro e os atletas fazem parte do projeto #Energia para Vencer, uma parceria da Enel, Firjan SENAI, SESI e a ONG Craque do Amanhã para formar atletas de alto rendimento a partir de um programa completo, que inclui esporte, educação e inovação tecnológica.