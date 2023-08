Paula Toller sofre acidente em casa e adia shows

A cantora Paula Toller, de 60 anos, informou através de suas redes sociais que sofreu um acidente doméstico e quebrou três costelas. Por conta desse fato, ela precisou adiar dois shows marcados para quinta-feira (3) e sexta-feira (4), em Santa Catarina.

"No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais). A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês nesta quinta e sexta, para os shows marcados (e com ingressos esgotados)", escreveu a cantora.

As novas datas dos shows serão:

Dia 12 de outubro - Teatro Scar - Jaraguá do Sul (SC)

Dia 13 de outubro - Teatro da Liga - Joinville (SC)

"Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira! Os ingressos permanecerão válidos, sem necessidade de troca", escreveu.

Vocalista do Kid Abelha, a cantora celebra 40 anos de carreira e está rodando o país na turnê solo "Amorosa".