Veja a programação de agosto do Teatro Municipal de São Gonçalo

A agenda do mês de agosto do Teatro Municipal de São Gonçalo está repleta de atrações para toda a família. Todos os espetáculos terão distribuição gratuita de parte dos ingressos pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura.

No dia 9 (quarta-feira), a Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany, vai realizar um show dedicado ao Dia dos Pais. A apresentação, que acontecerá às 19h, vai contar com um repertório diversificado formado por músicas de Fred Mercury, Bruno Mars e Gal Costa.

Leia também:

➢ Obras avançam no Jardim Bom Retiro, São Gonçalo

➢ Fundada há 18 anos, livraria 'Ler é Arte' mantém 'título' de única livraria aberta em São Gonçalo

A distribuição dos ingressos para a apresentação será feita no perfil do Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura na próxima segunda-feira (7). Serão 50 pares de ingressos distribuídos.

No dia 10 (quinta-feira), às 20h, o comediante mineiro Marcelo Duque apresenta ao público gonçalense o stand up comedy "Me Tornei Interessante". Durante a apresentação, Marcelo Duque conta suas histórias de vida, os perrengues que passou, as novas situações que vive e as polêmicas da internet. A irreverência, bom humor e improviso garantem as famosas interações com a plateia.

Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma digital Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/marcelo-duque-em-sao-goncalo-me-tornei-interessante/2068133 . Haverá a distribuição de três pares de ingresso no Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura.

O músico Alexandre Joss vai fazer o show de lançamento do EP "Agora", no dia 12 de agosto (sábado), às 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Segundo o artista, o EP "Agora" é uma coleção de músicas envolventes e emocionantes, carregadas de sentimentos, que exploram os gêneros da MPB, Nova MPB, pop e balada. O albúm é composto por seis faixas que mergulham em temas universais, como amor, saudade e relacionamento, apresentando uma visão romântica através de letras profundas e melodias cativantes.

Os ingressos estão sendo vendidos através do link https://www.sympla.com.br/evento/show-de-lancamento-do-ep-agora/2041979 . Vinte e quatro pares de ingressos serão distribuídos através de uma ação no Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura.

No dia 20 de agosto, às 18h, o Teatro Municipal recebe o "Avança Festival 2.0", o festival de cenas curtas da turma nível avançado da Oficina de Teatro Gabriel Engel. Durante o evento, serão premiadas as categorias de melhor espetáculo por júri técnico e popular, melhor texto autoral, melhor figurino, melhor cenário, melhor ator, melhor atriz, revelação e melhor direção cênica.

A Secretaria de Turismo e Cultura vai distribuir cinco pares de ingressos pelo Instagram. As entradas para o festival também podem ser adiquiridas no Sympla https://www.sympla.com.br/evento/avanca-festival-2-0/2078193.

A peça “Escola no Teatro”, uma parceria das secretarias de Educação e Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo com a CG2 Arte, será "Minha Avó me Contou", no dia 22 (terça), às 10h e às 14h. Com texto e direção de Giselle Santyago, a peça infanto-juvenil mistura teatro e contação de histórias, baseados e inspirados em contos folclóricos sobre a origem da noite, com lendas do nordeste brasileiro, lendas indígenas e contos de origem afro-brasileiros. Serão distribuídos três pares de ingressos pela Secretaria de Turismo e Cultura.

No dia 25 de agosto (sexta), em apresentação única, Fabio Rabin apresenta “Muita Treta”, um show de comédia que também pode ser considerado um desabafo sobre diversos temas da atualidade. Os ingressos estão sendo comercializados através do link https://www.sympla.com.br/evento/fabio-rabin-em-sao-goncalo-muita-treta/2052408 . A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir dois pares de ingressos.

No último fim de semana do mês de agosto, o Teatro Municipal vai receber um espetáculo ideal para os pequenos apaixonados por dinossauros. Nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo), às 15h e às 17h, "Uma Aventura Jurássica" promete encantar o público.

Com texto e direção de Victor Hugo Santiago, a peça conta a história de Beto e Maju, dois irmãos que adoram aventuras e que resolvem explorar uma floresta, mesmo com o pai pedindo para que não entrassem, pois era perigoso. Sem saber o que vão encontrar, eles acabam se perdendo e adormecem. Ao acordarem, percebem que alguma coisa estranha está acontecendo.

A peça conta com muitos efeitos especiais, músicas contagiantes e representações de dinossauros incríveis de mais de três metros de comprimento. A compra dos ingressos podem ser feitas através do link https://www.showpass.com.br/lista.php?busca=S&txt_busca=Uma+Aventura+Jurassica.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir três pares de ingressos para as sessões de 15 e 17h dos dois dias.

E, no dia 31 de agosto, o Teatro recebe mais uma apresentação do espetáculo “Momento Musical Salvatori”, formado por um grupo de músicos gonçalenses da terceira idade, criado com o intuito de festejar e valorizar a vida. Ao todo, 36 seresteiros vão apresentar um show repleto de canções emocionantes, como “Noites Traiçoeiras”, “Coração de Luto”, “Pássaro de Fogo” e “No Dia em Que Eu Saí de Casa”. A apresentação será às 10h e é aberta ao público.

Acompanhem o instagram da Secretaria de Turismo e Cultura (@turismoculturasg) para saber os dias em que haverá sorteio de ingressos.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.