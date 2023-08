Porto da Pedra recebe sambas concorrentes na próxima sexta (4)

No Carnaval 2024, a Unidos do Porto da Pedra abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 11 de fevereiro - Foto: Divulgação

No Carnaval 2024, a Unidos do Porto da Pedra abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 11 de fevereiro - Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira (4), a partir das 19 horas, a Unidos do Porto da Pedra receberá as inscrições das obras para a disputa que escolherá o samba da escola para o próximo Carnaval. As inscrições serão aceitas até a meia noite da mesma data, na quadra da agremiação, localizada na Travessa João Silva, 84. Os artistas interessados em participar do concurso deverão entregar doze cópias da letra e três CD’s com gravação do samba em mp3. A apresentação dos sambas concorrentes está marcada para o dia 12 agosto, durante a feijoada da Porto da Pedra.

Segundo o presidente da ala de compositores, Fernando Macaco, as etapas eliminatórias, assim como a semifinal e a grande final do concurso serão divulgadas após a definição do número de sambas inscritos.



No Carnaval 2024, a Unidos do Porto da Pedra abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 11 de fevereiro, com o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.



Descrição da foto: Fernando Macaco (Presidente da ala dos compositores da Unidos do Porto da Pedra).