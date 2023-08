Maricá recebe em agosto o projeto "Dèja Vú: como é bom sonhar de novo”

Maricá recebe, a partir do dia 11 de agosto, o projeto "Dèja Vú: como é bom sonhar de novo” de patinação, que visa implantar e desenvolver as modalidades junto às escolas públicas do município. Dentre os objetivos do projeto, estão: aulas de patinação nos quatro distritos de Maricá por quatro semanas, oficinas no contraturno escolar até o fim do ano de 2023 nas escolas em tempo integral e muita interação.



Promovido pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, o projeto “Dèja Vú: como é bom sonhar de novo” tem a expectativa de receber cerca de mil pessoas por dia na Arena Dèja Vú, que acontece de 11 até 25 de agosto. No local haverá oficinas para os alunos de escolas públicas e seus familiares e, também, o evento Troféu Brasil de Patinação Artística 2023 (que abre o projeto).

Leia mais:

➢ Santa Bárbara terá final de torneio de futebol neste domingo

➢ Gonçalense conquista o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu



A Arena terá entrada gratuita e será aberta ao público geral das 08h às 22h. O local também terá muita música, food trucks e muita interação esportiva e educacional.



Sobre a arena



A Arena Déjà Vu será montada na quadra formada pelas ruas Elisa Vieira Veras, 34, Alice Máximo de Souza e 52, em Itaipuaçu, Maricá.

A pista será nas medidas de competições internacionais 25mx50m em concreto - piso similar como referência à pista de Indaial. Será instalada arquibancada, espaço de convivência, mezanino, vestiários, banheiros e área de food truck.



Programação da Arena



11 até 19/08 - Troféu Brasil de Patinação Artística 2023



20 até 25/08:

8h às 17h - Clínicas de iniciação educativas esportivas

18h às 22h – Patinação aberta ao público