Gonçalense conquista o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

A atleta gonçalense Geovanna Oliveira, mais conhecida como Geovanna Black, de 12 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Kids 2023 da IBJJF/CBJJ, na categoria leve - infantil 3. O evento aconteceu em São Paulo entre os dias 29 de abril e 7 de maio.

"Essa é a maior e mais importante federação de jiu-jitsu do mundo inteiro. Ela é internacional!", vibrou a mãe, Bruna Oliveira.

Geovanna lutou no último final de semana, na Arena Cel. Wenceslau Malta, no Parque Olímpico da Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação

A atleta já ganhou diversas medalhas ao longo desses anos. Prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu; ouro no Campeonato Rei do Rio, no Carioca e no Hélio Grace e agora a mais recente medalha de ouro no Sul-Americano Kids. Ela também já está inscrita no Campeonato Internacional kids, que acontece em setembro, no Rio de Janeiro.



Em busca de patrocinadores

De acordo com a mãe de Geovanna, Bruna Oliveira, a família está tentando conseguir patrocinadores para que a atleta possa participar do Pan Kids. "Precisamos do visto, passaporte e etc. Espero que venha algum patrocinador".

A família também preparou uma chamada para divulgar a atleta: "Apoie a Geovanna Black no Campeonato Pan Kids 2024 nos EUA!

Geovanna Black, uma jovem atleta de jiu jitsu altamente talentosa, está se preparando para representar o Brasil no prestigioso Campeonato Pan Kids 2024, nos Estados Unidos. Para garantir sua participação neste evento de destaque, estamos buscando parceiros generosos que possam ajudar nos custos dessa jornada.

Geovanna Black é um exemplo de dedicação e perseverança, e tem conquistado títulos nacionais e internacionais em sua categoria. Sua presença no Pan Kids será uma oportunidade única para ela competir em alto nível e mostrar seu talento ao mundo.

Junte-se a nós nesta emocionante jornada e faça parte da equipe de apoiadores de Geovanna Black no Campeonato Pan Kids 2024. Sua colaboração é essencial para o sucesso dessa jovem promessa do jiu jitsu brasileiro.

Contate-nos para saber mais sobre as oportunidades de patrocínio e como sua empresa pode fazer parte dessa história de sucesso.

Muito obrigado pelo seu interesse e apoio".

História no Jiu-Jitsu

Geovanna Black iniciou no Jiu-jitsu como uma opção de esporte a se fazer, assim como o balé e o judô, que foram rapidamente substituídos pelo amor que a adolescente adquiriu pelo Jiu-jitsu, aos 8 anos. A família também é grande incentivadora da carreira da adolescente no esporte, já que a mãe Bruna Oliveira e o padrasto e professor de Geovanna, Marco Black, são atletas do mesmo esporte.

Projeto Spartanos

O casal, inclusive, está a frente do Projeto Spartanos, nome da equipe de Jiu-jitsu idealizada pelo professor Marco Black, presente em diversas localidades de São Gonçalo, como Complexo do Salgueiro, Morro do Abacatão, Porto Velho, Covanca e Mutuá. O Projeto social atende, gratuitamente e diariamente, crianças a partir dos 4 anos, sem limite de idade.

Com o Projeto Spartanos, através de rifas, Bruna Oliveira e Marco Black também conseguiram levar outros sete alunos para o Campeonato Brasileiro, onde dois alunos do Complexo do Salgueiro conquistaram medalhas de ouro e bronze.

Foto: Divulgação

Geovanna, que começou a lutar nos campeonatos pequenos em São Gonçalo e agora está conseguindo juntar dinheiro para participar dos eventos da federação ibjjf (Federação brasileira internacional de Jiu-jitsu), ainda não tem patrocínio. "As competições são muito caras e quase todo todo final de semana tem uma. O sonho da Geovanna é conseguir lutar no Pan Kids, nos Estados Unidos", disse Bruna Oliveira.

Para a família, ver a atleta tão jovem já tendo esse compromisso com o esporte e o desejo de continuar e alçar voos cada vez mais altos, é motivo de orgulho.

"Somos muito orgulhosos do desempenho, capacidade, compromisso e perseverança dela. A humildade e a raça que ela tem. Choramos de emoção quando vimos ela chorar ao ganhar o segundo lugar com gostinho de primeiro", disse Bruna Oliveira.

Foto: Divulgação

Instagram da atleta Geovanna Black: @geovanna.oliveira_bjj

Instagram do Projeto Spartanos: @projeto_spartano