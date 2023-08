Santa Bárbara terá final de torneio de futebol neste domingo

A Grande Final do Master 40+, torneio de futebol amador, será realizada, neste domingo (6), no bairro de Santa Bárbara, em Niterói. O Arrastão FC e o Buraco Quente FC se enfrentam no Campo Lúcio do Nevada, às 11h30. A entrada é gratuita.

O evento começa ainda às 9h30, com um amistoso entre o Nevada e o Família Cajá. A abertura do jogo final terá queima de fogos. Assim que a partida for finalizada, haverá a premiação dos times e também dos destaques individuais, com os prêmio de 'Goleiro Menos Vazado' e 'Artilheiro'. Para encerrar, haverá uma roda de samba com Yuri Oliveira e sua banda, por volta das 14h.

O campeonato não tem fins lucrativos e recebe apoio do Núcleo Esportivo Santa Bárbara.

Serviço:

Grande Final Master 40+

Local: Campo Lúcio do Nevada

Endereço: Praça João Saldanha - Santa Bárbara - Niterói

Horário: a partir das 9h

Entrada gratuita