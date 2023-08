Colégio Pedro II abre 190 vagas de Ensino Médio para Niterói

O tradicional Colégio Pedro II abre, nesta quarta-feira (2), o processo seletivo para selecionar novos alunos para o ano letivo 2024. Entre as mais de mil vagas oferecidas, 190 foram reservadas para o Ensino Médio no Campus Niterói. As inscrições estarão abertas de 2 a 31 de agosto.

No Pedro II de Niterói, localizado no Barreto, são oferecidas vagas para o ingresso no 1º Ano do Ensino Médio Regular. Metade delas, ou seja, 95 vagas, são reservadas para alunos que cursaram integralmente todos os anos do Ensino Fundamental em escolas da Rede Pública e para Pessoas com Deficiência (PcD).

As inscrições se realizarão exclusivamente via internet, na página eletrônica de Concursos e Seleções do CPII (http://dhui.cp2.g12.br). A taxa de inscrição é de R$ 60 e os responsáveis que declararem e comprovarem que não têm recursos financeiros para o pagamento do valor poderão solicitar isenção total de seu pagamento.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 20 questões, sendo 10 de matemática e 10 de português. A redação será aplicada junto à prova objetiva. O horário e o local de realização da avaliação serão divulgados a partir do 25 de outubro. As provas estão previstas para o dia 29 de outubro (domingo).

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 5 de janeiro de 2024. Confira todas as informações no edital.