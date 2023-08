Rio tem 2.461 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 2.461 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio. Nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, estão disponíveis 1.154 vagas com carteira assinada. Para estágio e jovem aprendiz, há 1.307 chances: 1.057 para estágio (598 para ensino superior e 459 para médio, técnico e jovem aprendiz), oferecidas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e 250 para a Fundação Mudes, instituições parceiras da secretaria.



A região Metropolitana detém 87,8% do total de vagas de emprego oferecidas: são 1.013, sendo 465 das quais exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), a maioria na área de saúde, como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, eletrotécnico e comprador . Entre os cargos com salários mais altos, destacam-se os de engenheiro civil e gerente de grandes contas, cuja remuneração pode chegar a R$ 13.200, com experiência anterior e Ensino Superior completo exigidos. Os interessados devem procurar o posto Sine de Sulacap. Com salários de R$ 10.560, há 10 oportunidades para gerente financeiro, com atuação em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a 78 vagas, espalhadas por diversos bairros da cidade. O cargo de maior remuneração (R$ 3.960) é o de chefe de cozinha, no bairro do Alto, que exige experiência anterior. Existem também outras oportunidades, sem o requisito de experiência, tais como auxiliar de linha de produção, analista de marketing, recepcionista e técnico em programação visual.





Para a região do Médio Paraíba, estão disponíveis 10 vagas para operador de caixa, somente para PcDs, no centro de Barra do Piraí; 5 para pedreiro; 5 para servente de obras; e 5 para soldador.Todas as posições são no bairro da Saudade, em Barra Mansa.



Uma análise do Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, mostrou que o setor de Serviços concentra a maioria das vagas, não apenas nesta semana (69,8%), como também em todo o mês de julho (61,9%). Em seguida vem o Comércio, com 29,2% das vagas da semana e 18,8% do mês. O estudo também apontou que aqueles que completaram o Ensino Médio têm mais chances de conseguir uma oportunidade: esse nível de escolaridade é exigido em 50,1% das vagas da semana e 47,7% das oportunidades de julho.



A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.



A parceria fechada entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resulta, todas as semanas, na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 250 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. As carreiras de Ensino Superior com maior número de vagas são Administração, Engenharia e Comunicação Social. Para quem fez curso técnico especializado, existem vagas de estágio para técnico de Turismo, Segurança do Trabalho e Higiene Dental, entre outros. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ou por e-mail (gedpcal@mudes.org.br).



Já o Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE colocou à disposição 1.057 vagas de estágio, sendo 598 para carreiras de Ensino Superior e 459 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.