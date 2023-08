Vídeo: Mulher diz que "odeia preto" e que "racismo não dá cadeia"

Uma mulher está sendo acusada de racismo por um episódio ocorrido, na madrugada dessa segunda-feira (31), em uma rede de fast-food em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver a acusada dizendo que "odeia preto".

A confusão teria começado quando a mulher disse que a fila do caixa havia sido furada. A partir daí, ela teria começado a ofender e cometer injúria contra um jovem de 22 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

"Odeio preto. Odeio preto. Sou obrigada? Racismo não dá cadeia!", disse a mulher.

Durante a discussão, ela chegou a falar que seria médica e casada com um miliciano. Segundo o Conselho Regional de Medicina (Cremerj), não há registro no sistema no nome dela.

Clientes que estavam na lanchonete impediram que a mulher fugisse até a chegada da Polícia Militar. Ela foi conduzida para a delegacia e, inicialmente, negou as acusações, porém depois afirmou que gostaria de ficar em silêncio.





Vídeo registra ofensas da mulher Reprodução

Autor: Reprodução

A Polícia Civil informou que a gravação foi incluída na investigação e que funcionários serão ouvidos para esclarecer os fatos. “No entanto, não capturaram a conduta criminosa e sim momento posterior”, completou.



A vítima prestou queixa na 35ª DP (Campo Grande).