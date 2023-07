Apartamento em que Maisa estava hospedada pega fogo no Recife

Sete pessoas e um cachorro estavam no apartamento na hora do incêndio - Foto: Divulgação/ TV Globo

Sete pessoas e um cachorro estavam no apartamento na hora do incêndio - Foto: Divulgação/ TV Globo

O apartamento em que a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 21 anos, estava hospedada no Recife, pegou fogo na manhã do último sábado (29). A jovem estava acompanhada de mais seis pessoas. Todas passam bem.

O incêndio começou por volta das 10h da manhã, e foi percebido por uma moradora do andar de cima, que logo avisou sobre o que estava acontecendo. Segundo o síndico do prédio, o fogo no apartamento em que a atriz estava, no 26º andar, teve início por conta de um curto-circuito no ar condicionado, e se espalhou por toda a sala do imóvel, mas a informação ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

No apartamento, estavam sete pessoas, contando com Maisa e seus amigos. Dentre eles, os filhos dos proprietários do imóvel. Todos foram resgatados, incluindo o cachorro dos moradores, e passam bem, sem lesões ou outras complicações de saúde.

Maisa, que foi uma das primeiras a deixar o apartamento, foi vista chorando com seus amigos em frente ao edifício. Em nota, sua equipe publicou no Instagram: "Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação."

Em imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível ver fios pendendo do teto, muitas cinzas e fuligem no chão, além das paredes queimadas. O guarda-corpo, que era de vidro, também foi danificado pelo fogo.