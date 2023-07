Canal de Gil do Vigor no YouTube bomba entre estudantes

O economista e ex-BBB, Gilberto Nogueira, popularmente conhecido como Gil do Vigor, apostou, no início do ano de 2023, em um novo projeto: o canal “Matemática do Vigor”. A página no YouTube tem o objetivo de ensinar a Matemática de um jeito descomplicado, para estudantes e vestibulandos que não têm recursos financeiros para arcar com os custos de cursos preparatórios para vestibular. Desde que criou o canal, em abril, Gil já conseguiu aproximadamente 77 mil inscritos, mas não pretende parar por aí.

Gil, que atualmente faz seu PhD em economia na Universidade da Califórnia, contou em entrevista ao jornal “O Dia”, que sempre teve vontade de ajudar de alguma forma as pessoas que querem estudar mas não tem condições, justamente por ter passado por tantas dificuldades para chegar na universidade. Por isso, criou o canal para fornecer de maneira gratuita, conteúdo para que outros jovens realizem seus sonhos.

Conciliando a vida acadêmica, de influenciador e a de produtor de conteúdo para o “Matemática do Vigor”, o economista conta com o apoio de sua equipe para preparar os vídeos, e já percebe os resultados. Atualmente, o canal, que possui vídeos curtos e didáticos sobre conceitos da matemática, tem 77,4 mil inscritos, além de mais de 650 mil visualizações, em apenas 3 meses de criação.



Segundo o ex-BBB, o objetivo do canal não é substituir os cursos preparatórios, mas sim, servir como um apoio a quem não tem acesso a eles.

Com o sucesso do canal, Gil pretende continuar com os vídeos, e deseja fazer ainda mais. Ele, que valoriza uma educação de qualidade para todos, quer ser uma ‘ferramenta’ para transformar a realidade de muitos jovens brasileiros e o “Matemática do Vigor” é apenas o primeiro passo.

Para assistir aos vídeos, acesse https://www.youtube.com/@MatematicaDoVigor/featured