Preparador físico do Flamengo agride Pedro com soco no rosto

Pedro foi agredido ainda no vestiário pelo preparador físico do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro foi agredido ainda no vestiário pelo preparador físico do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O preparador físico Pablo Fernandez, do Flamengo, deu um soco no rosto do atacante Pedro após a partida do Rubro-Negro contra o Atlético Mineiro, na noite deste sábado (29), em Minas Gerais. Os cariocas venceram o confronto por 2 a 1. As informações foram dadas inicialmente pelo GE.

A agressão ocorreu após o integrante da comissão técnica cobrar o atacante no vestiário, depois a partida. Ele teria desaprovado a atitude de Pedro de se sentar no banco de reservas quando foi preterido pelo treinador Jorge Sampaoli, que preferiu colocar Luiz Araújo e Everton Cebolinha em campo. Com a resposta de centroavante, Pablo se irritou e agrediu o jogador, que não revidou.

A agressão física aconteceu na frente de todo elenco, que fixou contrariado pela atitude. Nos bastidores, há a informação de que os atletas já avisaram a diretoria do Flamengo que não vão realizar treinos caso Pablo Fernandez permaneça no clube.

O problema, no entanto, é que o profissional é da confiança de Jorge Sampaoli e sua saída poderia encerrar a passagem também do treinador.

Nas redes sociais, Pedro escreveu um longo texto falando sobre toda a situação e sobre sua relação com a comissão técnica.

Veja na íntegra.

"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli.

A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas.

Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje.

Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face.

Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram".