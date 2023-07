São Gonçalo fará agendamento para inscrição em programa habitacional

A ação é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no programa no município - Foto: Divulgação

A ação é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no programa no município - Foto: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (31), a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, inicia o agendamento para inscrição no programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida" pelo aplicativo Colab. A ação é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no programa no município.

A ideia é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever.

Através do acesso à plataforma Colab, será agendada a data e o horário para comparecimento do gonçalense à Secretaria de Habitação, com os documentos necessários para realizar a inscrição no programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida". A previsão é de que os atendimentos sejam realizados a partir do dia 1° de agosto.

A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.

Leia também:

➢ Cartazes em homenagem às mulheres negras são recolocados após vandalismo em Niterói

➢ Preço de gás residencial e veicular deve diminuir em agosto

Colab - O Colab é uma ferramenta dedicada aos moradores de São Gonçalo. Trata-se de uma plataforma digital gratuita para ser baixada em todos os dispositivos móveis (smartphones), onde a população pode solicitar serviços da zeladoria urbana, fazer sugestões e avaliar os desempenhos da gestão municipal.

Através do aplicativo, os moradores também respondem a consultas públicas sobre intervenções programadas para a cidade. Outras informações de interesse do cidadão gonçalense são compartilhadas através da plataforma, como: vacinação, emergências climáticas, interdição de vias públicas, entre outras.