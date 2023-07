Preço de gás residencial e veicular deve diminuir em agosto

No caso do GNV, preço deve sofrer redução de 4,60% na região metropolitana do Rio - Foto: Divulgação

A tarifa cobrada pelo metro cúbico (m³) do gás natural veicular (GNV) e do gás canalizado para residências deve sofrer uma queda no próximo mês, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. A Naturgy, multinacional que oferece o serviço no Rio, informou que os valores passarão por reajuste em agosto.

A queda média, de acordo com a empresa, será diferentes entre região metropolitana e o interior. Em São Gonçalo, Niterói, e demais municípios da região, a previsão é de que o GNV sofra uma redução de 4,60% no valor de venda para os postos de combustível. No caso do gás residencial, a queda é de 1,7%, mudança que também valerá para estabelecimentos comerciais. Em indústrias, a diminuição deve ser de 4,42%.

Já no interior do estado, a redução é de 6,23% para postos de GNV e de 2,85% para domicílios. Por fim, estabelecimentos comerciais e indústrias na região terão redução, respectivamente, de 3,33% e 6,03%.

A redução geral nos preços, de acordo com a companhia, acontece por conta das quedas no custo de compra do gás fornecido pela Petrobras - que, segundo a estatal, foi de 7,1% por metro cúbico entre os meses de maio e junho.