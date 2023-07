Cartazes em homenagem às mulheres negras são recolocados após vandalismo em Niterói

Após ser alvo de atos de vandalismo na madrugada da última quinta-feira (27), a exposição Presença D’elas: a Potência da Mulher Preta recebeu novos cartazes neste sábado (29) ao longo da Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

A mostra, que teve 23 obras destruídas, homenageava mulheres niteroienses de diferentes gerações e celebrava o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha.

Representantes da Coordenadoria de Políticas & Direitos das Mulheres, da Prefeitura de Niterói, estiveram nesta manhã no local e convidaram toda a população para um ato contra o preconceito, a ser realizado neste domingo (30).

"Seguiremos na exaltação a essas mulheres reais, fortes e que contam a história dos seus antepassados e escrevem uma nova história no cotidiano", diz a nota, divulgada no Instagram oficial da Prefeitura de Niterói.

O crime foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais. As imagens das câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública estão sendo avaliadas. A Polícia Civil expediu um mandado solicitando o acesso às imagens de câmeras de monitoramento de lojas próximas do local.