Maricá entrega novos cartões do Bilhete Único Universitário

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou neste sábado (29) uma nova leva de cartões do programa Bilhete Único Universitário aos estudantes de curso técnico ou superior. A cerimônia, que contemplou 820 pessoas, aconteceu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

O benefício é destinado a alunos que comprovem moradia em Maricá e o valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência escolar de cada um.

“Estamos construindo o futuro e ajudando esses jovens a realizarem o sonho da formação superior promovendo essa entrega para 820 alunos que estudam fora do nosso município. Desejo a todos um bom caminho e que possamos sempre ajudar nessa linda jornada até conquistar o tão sonhado diploma”, disse secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro.

Com 11 anos de existência, o programa do município beneficia com passagens de ônibus gratuitas 5.564 estudantes de cursos técnicos e de graduação, incluindo alunos do programa Passaporte Universitário. Atualmente, o programa atende moradores que estudam em 40 instituições de ensino superior e 20 de cursos técnicos nas cidades de Araruama, Itaboraí, Macaé, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Saquarema e Teresópolis.

“Vemos o sonho de muitos se realizarem com esse projeto. São mais de 5 mil maricaenses beneficiados com essa iniciativa, que é um projeto de extrema importância para os nossos alunos que ainda estudam fora do nosso município. São 11 anos de existência, transformando e ajudando nos sonhos e na vida dos maricaenses. Aqui, sabemos utilizar o dinheiro do royalties, estamos investindo em profissionais, na educação e no futuro da nossa geração”, comentou o secretário municipal de Governo, João Maurício de Freitas.

Alunos recebem cartões

O programa Bilhete Único Universitário possibilita o deslocamento dos estudantes para universidades fora do município por meio da distribuição de cartões RioCard, que são recarregados mensalmente sem custos para o usuário. A aluna de Ciência Ambiental da Universidade Federal Fluminense, Margarida Marins, de 17 anos, agradeceu a iniciativa, que vai ajudá-la nos custos da graduação.

"Agradeço pela iniciativa que me ajuda a custear os gastos que tenho com a passagem. Sem dúvidas esse bilhete vai me ajudar muito", contou a moradora de Itaipuaçu.

Nathalia Vianna, de 21 anos, estuda Nutrição Universidade Veiga de Almeida, e destacou que o programa é de suma importância para incentivar na formação dos futuros profissionais.

“Não fosse o programa, nós gastariamos muito dinheiro indo para outro município estudar. E isso seria inviável. Poder contar com minha passagem custeada pelo meu município é sensacional. Estou sem palavras e só tenho a agradecer por mais um direito conquistado”, falou a moradora do Manoel Ribeiro.

Para mais informações sobre o programa, os interessados podem procurar a Secretaria de Assistência Social, na Rua Domício da Gama 65, loja 01, Centro (em frente ao Cine Henfil). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.