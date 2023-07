Fim de semana: Complexo Recreativo em Neves é uma ótima opção de lazer e cultura

A dica deste final de semana vem recheada de opções para gonçalenses e vizinhos da cidade. O complexo recreativo, localizado no bairro de Neves, em São Gonçalo, reúne opções de lazer que atende aos mais variados gostos. O local que abriga o Centro de Tradições Nordestinas Severo, também oferece um espaço poliesportivo, com quadras e parquinho para os os pequenos.

Local oferece lazer para adultos e crianças | Foto: Filipe Aguiar

Além do ginásio, um mirante com vista para a Baía de Guanabara também fica disponível no complexo. No espaço ao ar livre denominado ‘’Sala Verde’’, pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo, é possível a realização de piqueniques. No entanto, aqueles que reunirem mais de 15 pessoas precisam ser agendados através do e-mail.

Mirante | Foto: Filipe Aguiar

O mirante que dá acesso a Baía de Guanabara e oportunidade para contemplar o pôr-do-sol, recebeu o nome do geógrafo e professor Elmo da Silva Amador, um militante declarado em defesa da Baía de Guanabara e de seus mangues. Além disso, também participou ativamente da criação da APA de Guapimirim e inclusão da Baía de Guanabara na Constituição Estadual como Área de Preservação Permanente e de Relevante Interesse Ecológico.

Leia mais:

➣Fim de semana e férias escolares pede passeio pelo Caminho Niemeyer!

➣ Fim de semana: Praia das Pedrinhas é uma boa opção em solo gonçalense

Outra atração que atrai muitos moradores é o Centro de Lazer, destinado às crianças e aos atletas | Foto: Filipe Aguiar

Outra atração é o Centro de Lazer, destinado às crianças e atletas. Esse espaço é vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer do município, e oferece academia de ginástica, playground, área de convivência, pista de patinação e quadra esportiva. Ambiente ideal para passar a tarde com a família.

Leia mais:

➣ Aqui tem história: Mercado Municipal de Niterói passado, presente e futuro

Para o fim do dia, as dicas ainda não se esgotaram. Ao lado do Centro de Lazer, fica localizado o Centro de Tradições Nordestinas Severo, ligado à Secretária de Turismo e Cultura do município. Muito conhecido como ‘’Feira Nordestina’’, o lugar oferece comidas típicas, músicas e elementos da cultura do Nordeste.

Serviço

O complexo recreativo fica localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.

O mirante na sala verde funciona das 10 às 18h até quinta. Às sextas, de 9 às 17h.

A Feira de Tradições Nordestinas Severo funciona às sextas, das 18h à 1h; sábados, das 12h à 1h; e domingos, das 10h às 22h.

Sob supervisão de Marcela Freitas*