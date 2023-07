Festival da Canção Gonçalense abrirá inscrições na próxima segunda (31)

Um festival que promete revelar grandes compositores e as mais belas canções gonçalenses. A partir desta segunda-feira (31), começam as inscrições para o “Festival da Canção Gonçalense”, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com o Partage Shopping, cujo principal objetivo é valorizar o artista da cidade. Para se inscrever, o participante deve apresentar composições inéditas e originais. A grande final será realizada no dia 5 de outubro, no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo.

Leia também:

➢ Fim de semana: Complexo Recreativo em Neves é uma ótima opção de lazer e cultura

➢ Fim de semana: Praia das Pedrinhas é uma boa opção em solo gonçalense



“Depois do sucesso da primeira edição do festival de música vamos repetir a iniciativa. São Gonçalo é um celeiro de artistas e poder dar espaço para essas vozes é motivo de grande alegria. Esperamos superar as inscrições da edição passada, juntos vamos continuar criando eventos e iniciativas para a promoção dos músicos gonçalenses”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

A etapa classificatória do festival será realizada na praça de alimentação do Partage Shopping, no Centro, nos dias 31 de agosto, e 7, 14, 21 e 28 de setembro, sempre às 19h. Nessas apresentações, os participantes farão performances individuais cantando uma música de sua escolha e outra totalmente inédita. Em cada data de apresentação no Partage, haverá três classificados para a final.

As inscrições, que seguem até o dia 20 de agosto, são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na sede da a Secretaria de Turismo e Cultura, que fica no Centro Cultural Joaquim Lavoura, ou pela internet através do link https://forms.gle/McPzKkQ5Hn8NQMkT9

No ato da inscrição, o candidato deve anexar uma composição inédita e original, em português, tanto na parte musical quanto nos versos. Ao se inscrever, o autor declara ser responsável pela obra ou ter autorização para concorrer com ela no "Festival da Canção Gonçalense".

A comissão julgadora do festival será formada, na sua maioria, por músicos, compositores, críticos musicais, escritores, professores, artistas e jornalistas. Os três primeiros colocados do festival ganharão vouchers (cartão com limite) para consumo no Shopping Partage, nos valores de:

1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 2 mil

3º lugar: R$ 1 mil

O regulamento completo do festival pode ser conferido no site oficial da Prefeitura de São Gonçalo.