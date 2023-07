Serasa está com mais de 260 vagas de emprego abertas

A Serasa Experian, datatech e líder global em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, está em busca de novos talentos. Ao todo, são mais de 260 vagas disponíveis, sendo mais de 50% delas para profissionais que desejam atuar nas áreas de tecnologia e dados, como, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, suporte em tecnologia, arquitetura de sistemas, produtos, QA e modelagem de dados. As demais oportunidades incluem as áreas de finanças, marketing, jurídico, entre outras.

Leia mais:

➢ Preço de gás residencial e veicular deve diminuir em agosto

➢ Agetransp define redução no valor do pedágio da CCR ViaLagos

Dentre as posições, 20 são direcionadas para pessoas com deficiência (PcD) reforçando a importância que a empresa global dá à um ambiente de trabalho inclusivo. As localidades prioritárias são: capital de São Paulo, Blumenau e Brasília.

De acordo com a Diretora de Atração de Talentos e Marca Empregadora da Serasa Experian, Mayara Gomes, a companhia tem um compromisso sólido com a sociedade na busca constante em construir um futuro melhor, promovendo a diversidade, equidade e inclusão em todos os níveis. “Acreditamos que a diversidade é uma fonte de força e inovação. Por isso, nos esforçamos para criar um ambiente corporativo plural e inclusivo, onde todos se sintam pertencentes e possam desenvolver suas carreiras de forma autêntica” diz.

Vagas home-office e híbridas

Com relação ao modelo de trabalho, a maioria das posições possuem jornada flexível, com 83 delas para atuação 100% remota e 114 híbridas. Apenas 24% das oportunidades são para o modelo presencial, tendo em vista a demanda da natureza do trabalho. Para os selecionados que trabalharão nas áreas de tecnologia e dados, a Serasa Experian oferece, de forma gratuita, acesso as plataformas Pluralsight e DataCamp, que possuem uma gama abrangente de benefícios para os profissionais em busca de aprimoramento de conhecimento.

Com mais de 4,4 mil funcionários no Brasil, a companhia é reconhecida como um excelente lugar para se trabalhar. Em 2023, pelo terceiro ano consecutivo, foi certificada no prêmio Great Place to Work. No ano passado, também recebeu o Great Place to Work TI, foi eleita uma das 25 Top Companies para desenvolvimento de carreira pelo LinkedIn, uma das mais inovadoras do país pelo Valor Econômico. A Serasa Experian ainda foi reconhecida este ano como uma das Melhores Empresas para o Talento Feminino do país e, em 2022, como uma das Melhores Empresas para Jovens Profissionais do Brasil, ambos da FirstJob.

Para saber mais, visite: www.serasaexperian.com.br/carreiras/.