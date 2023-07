Agetransp define redução no valor do pedágio da CCR ViaLagos - Foto: Divulgação/CCR

Agetransp define redução no valor do pedágio da CCR ViaLagos - Foto: Divulgação/CCR

A Agência de Transportes Públicos do Estado do Rio (Agetransp) define a redução do valor do pedágio da ViaLagos em 0,6%, passando a valer a partir da próxima terça-feira (1). A decisão foi unânime e foi tomada após uma solicitação da concessionária CCR ViaLagos, que administra o trecho da RJ-124.

A tarifa básica de pedágio passa de R$ 17,30 para R$ 17,20. A tarifa básica adicional, cobrada nos fins de semana, passa de R$ 28,80 para R$ 28,70. De acordo com o contrato de concessão, o reajuste da tarifa acontece, anualmente, no mês de agosto.

Porém, em 2023, a deflação nos índices indicaria uma redução nos valores praticados pela concessionária, beneficiando os usuários. No entanto, a CCR ViaLagos havia apresentado uma solicitação à Agetransp para que o valor não fosse reajustado, reduzido ou aumentado, mas mantido nos valores atuais.

