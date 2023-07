FGTS distribui lucro de mais de 12 bilhões a trabalhadores

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) determinou que 99% do lucro total registrado no ano passado será distribuído para trabalhadores. Segundo a decisão, emitida nesta terça-feira (25/07), o valor total a ser dividido entre os beneficiados será de 12,7 bilhões de reais.

82 milhões de trabalhadores poderão receber os valores, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Apenas quem já tinha saldo no FGTS em dezembro do ano passado terá direito ao valor, que varia de acordo com o saldo de cada trabalhador e o tempo de trabalho.

O valor recebido corresponde ao produto do saldo no dia 31 de dezembro de 2022 multiplicado por 0,02461511. A média, com isso, é que, para cada 1 mil reais em conta, o trabalhador receba R$ 24,62. Apesar disso, o dinheiro vai diretamente para o Fundo e só pode ser sacado nas situações previstas regularmente por lei: aposentadoria, demissão sem justa causa, compra da casa própria ou saque-aniversário.



A atualização no saldo das contas deve acontecer até o dia 31 de agosto e poderá ser checado pelo aplicativo do FGTS. A distribuição acontece anualmente e sempre corresponde ao valor arrecadado pelo Fundo no ano anterior. Em 2022, por exemplo, o valor distribuído foi de 13,2 bilhões de reais, com base no lucro de 2021