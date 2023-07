Tatuadores promovem evento beneficente em shopping de Itaboraí

Tatuadores da 4Artes Tattoo promovem, no dia 05 de agosto, o 'Flash Day Beneficente 2023', a partir das 10h, no Shopping Itaboraí Plaza. Segundo os sócios, é a oportunidade de renovar o visual e, de quebra, exercer a solidariedade.

No evento, será possível fazer duas tattoos de até 5 cm pelo valor de R$ 100 e três quilos de alimentos ou higiene pessoal infantil. Além disso, a 4Artes Tattoo também vai arrecadar agasalhos para doação a pessoas em situação de rua. Os demais materiais serão doados para uma creche localizada em Manilha.

Quem garantir o voucher vip de atendimento com antecedência, tem várias vantagens como a escolha de desenhos exclusivos e participação em sorteios de relógio, chaveiros e vale-tattoo de R$ 300.

O evento 'Flash Day' é um dia dedicado a tatuar as chamadas ‘flash arts’, que são desenhos pequenos, confeccionados pelos artistas especialmente para o evento. São vários estilos de tatuagem, básicas e rápidas, com preço acessível, sem alteração do tamanho, ideia ou cor do desenho.

Evento beneficente acontece na Praça A do shopping | Foto: Divulgação

Para garantir agendamento de forma antecipada, basta enviar uma mensagem pelo direct no Instagram @4artestattoo ou para o Whatsapp: 21 99265-4321.

O Shopping Itaboraí Plaza fica na Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 - Três Pontes, Itaboraí. O evento acontecerá na Praça A do mall.

Outras informações no telefone 21 99265-4321 e nas redes sociais @4tattoostudios e @4artestattoo.

Derivada da 4Tattoo, a marca 4Artes Tattoo atualmente tem estúdios em Niterói, Copacabana e Itaboraí.