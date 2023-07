São Gonçalo terá mutirão de limpeza no mangue da Praia das Pedrinhas

O mutirão vai contar também com a presença de pescadores artesanais do município - Foto: Layla Mussi

Em referência ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, celebrado nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Agricultura e Pesca da Prefeitura de São Gonçalo, a convite da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), por meio do Projeto Águas da Guanabara, vai participar de um mutirão de limpeza de material reciclável no mangue da Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista.

A ação, que tem previsão de início para 8h, visa promover a conscientização da população para a necessidade de preservar a saúde dos manguezais, ato essencial para o equilíbrio ecológico. O mutirão vai contar também com a presença de pescadores artesanais do município de São Gonçalo.

Os manguezais estão entre os ecossistemas, biologicamente, mais produtivos e importantes do mundo, funcionando como verdadeiros “berçários da natureza”. Eles fornecem bens e serviços exclusivos para sociedades e sistemas costeiros, destacando-se as condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais.

O Dia Mundial de Proteção aos Manguezais é comemorado desde 2004, dia que estabelece uma forma de ação global contra o contínuo desaparecimento desse ecossistema e a consequente perturbação no modo de vida das comunidades que dependem dele.

Serviço:

Limpeza no mangue da Praia das Pedrinhas

Quarta-feira (26), às 8h

Ao final da Rua Professora Maria Joaquina (em direção ao lado direito na entrada da praia)