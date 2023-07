Férias! Atividades gratuitas prometem muita diversão em SG

O São Gonçalo Shopping, entre os dias 15 e 30 de julho, o shopping vai promover diferentes atividades e oficinas temáticas.

Aos sábados e domingos (29 e 30 de julho), das 14h às 19h, a criançada poderá participar das atividades no Salão das Princesas, com oficinas de bijuterias, maquiagem e lindos penteados, em um ambiente decorado e especial para momentos inesquecíveis. Nas mesmas datas e horários, os pequenos também vão poder estimular a criatividade e desenvolver novas habilidades na Oficina de Pixel Art. A Arte é produzida com pequenas contas que grudam com o calor aplicado, dando a impressão de que foi feita a partir de um grande zoom na tela.

A diversão não para por aí! Já para os gamers e o público geek, o São Gonçalo Shopping preparou uma estação imersiva de jogos de X BOX. Até o dia 30 de julho, das 14h às 18h, os alunos de férias poderão se divertir com diferentes jogos de vídeo games. Para fãs da Marvel, DC Comics e StarWars, o shopping também organizou uma atração especial, a exposição Action Figures. A mostra reúne diferentes personagens e objetos clássicos dos filmes franquias de cinema, em miniatura e em tamanho real.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem no segundo piso, em frente à Magazine Luiza.

Férias no São Gonçalo Shopping

Data: entre os dias 15 e 30 de julho

Local: segundo piso, em frente à Magazine Luiza

Evento gratuito

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5)