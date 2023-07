Novo PAM Neves será inaugurado esta semana em SG

As obras do novo posto de atendimento estão em fase final - Foto: Divulgação/Prefeitura de SG

As obras do novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves estão na fase final. A equipe está finalizando a colocação das placas de identificação dos consultórios e salas administrativas. E a concessionária de fornecimento de energia elétrica está concluindo as instalações. A nova unidade de saúde será entregue à população gonçalense na próxima sexta-feira (28).

O espaço tem dois pavimentos com 10 consultórios, incluindo odontologia. O equipamento vai dobrar a capacidade de atendimento do atual PAM Neves, além de oferecer novos serviços, como exame de eletrocardiograma e ultrassonografia. A unidade terá sala para exames laboratoriais, curativo, regulação, vacina, almoxarifado, administração, copa e refeitório para funcionários, salas de espera nos dois pavimentos e sanitários adaptados para pessoas com deficiências (PCDs).

Todas as instalações das redes elétrica, hidráulica, de computadores e hidrossanitária estão prontas. A nova mobília já está no lugar e os novos aparelhos de refrigeração já estão instalados.

A unidade segue todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que dizem respeito aos ambientes e acessibilidade. Além dos banheiros adaptados com campainhas de alerta para portadores de deficiência (PCDs), a unidade tem rampas, piso tátil, barras, escadas, elevador e climatização.