Ex-governador Garotinho recebe alta de hospital em Campos

Após passar o fim de semana internado, o ex-governador Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (União Brasil), de 63 anos, recebeu alta da unidade de saúde em Campos, no interior do Rio, onde estava internado. A informação foi confirmada pelo próprio político, através das redes sociais, na manhã dessa segunda-feira (24/07).

Garotinho foi ao hospital na quinta (20/07) e internado na manhã de sexta (21/07), para cuidar de um quadro de pneumonia. Ele estava fazendo tratamento em casa, mas, após uma piora, precisou ser hospitalizado em um hospital do plano de saúde Unimed. Apesar disso, sua condição era estável e, após recuperação, Anthony foi liberado para seguir tratando problema em casa.

"Na quinta-feira dei entrada com 50% do pulmão direito comprometido. Agradeço a Deus, a todas as mensagens de carinho que tenho recebido, aos funcionários da Unimed, aos médicos Dr. Alexandre Sá, que me acompanham e, ao Dr. Ricardo Madeira, que me internou e é um amigo de muitos anos", disse o político.

Garotinho foi governador do Rio de Janeiro de 1999 até 2002. Depois e durante sua passagem pelo Executivo do estado, ele foi preso em cinco ocasiões, acusado de crimes como corrupção, compra de votos e improbidade administrativa.