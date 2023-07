Ex-governador Garotinho tem piora e é internado no interior do Rio

O ex-governador do estado do Rio, Anthony Garotinho (União Brasil), precisou ser internado nesta sexta-feira (21/07), depois de ter uma piora no quadro de pneumonia. De acordo com informações publicadas pelo portal "G1", o político está hospitalizado em um hospital do plano de saúde Unimed, localizado em Campos dos Goytacazes, município no interior do Rio.

A também ex-governadora Rosinha Garotinho (União Brasil), esposa de Antony, afirmou que o marido já estava tratando o problema em casa, mas que preferiu ficar na unidade de saúde para cuidar do quadro. Apesar disso, sua condição é estável, segundo ela. Não há informações a respeito da previsão de alta.

"O Garotinho está bem. Ele teve uma pneumonia em casa. Mas, o tratamento não deu resultado. Então, ele teve que vim pro hospital, porque a pneumonia evoluiu. Ele está tomando medicamento venoso e deverá ficar no hospital até domingo, quando ele fará outra tomografia. Dentro do quadro, ele está bem", declarou Rosinha, ao "G1".



Garotinho governou o estado entre os anos de 1999 e 2002. Ex-candidato à Presidência da República, o político já chegou a ser preso em cinco ocasiões, acusado de crimes como corrupção, compra de votos e improbidade administrativa.