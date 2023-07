Desabamento de casa na Zona Oeste do Rio causa duas mortes

Um desabamento de uma casa de três andares deixou duas pessoas mortas no Caminho dos Fernandes, na comunidade da Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (24). As duas vítimas fatais seriam uma mulher de 43 anos e uma adolescente de 13 anos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, por volta das 7h44, para uma ocorrência de desabamento de uma edificação de três andares no Caminho dos Fernandes. Além das duas mortes confirmadas até o momento, uma adolescente de aproximadamente 16 anos foi encaminhada com vida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

A Defesa Civil Municipal foi solicitada para avaliar questões estruturais.