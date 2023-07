Idosa com "pé diabético" aguarda por internação em SG

A aposentada Regina Célia dos Santos Saldanha, de 77 anos, moradora do bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, é portadora de diabetes e há seis meses luta com as consequências da doença, que a deixou refém de uma ferida gravíssima, chamada "pé diabético".

De acordo com os próprios familiares, eles estão tentando uma internação urgente para a idosa.

"Já fomos até no hospital de Maricá e nos mandaram de volta pra casa. No mês passado por exemplo, fomos ao Hospital Doutor Luiz Palmier, ela fica uns dois dias, falam que vão operar ou até mesmo amputar o pé e não fazem nada. Não dão justificativa, só fazem curativo e mandam ela pra casa de novo", afirmam familiares de Regina.

A diabetes a deixou refém de uma ferida gravíssima, chamada "pé diabético" | Foto: Divulgação

Atualmente Regina recebe os cuidados de sua irmã, em casa. Mas aguarda por um acompanhamento do seu caso e uma urgente internação para o tratamento da ferida, que está em estágio avançado.



De acordo com a família, que está tentando uma internação urgente para a idosa, os hospitais apenas realizam cuidados paliativos | Foto: Divulgação

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo "informa que a paciente esteve internada no Hospital Luiz Palmier entre os dias 6 e 22 de junho deste ano. Ela recebeu todos os cuidados necessários e orientação para continuar tratando do pé diabético em casa. A paciente deve procurar a direção da unidade de saúde acompanhada de um responsável, na próxima segunda-feira, às 14h, para ser acolhida e reavaliada".

Pé Diabético

O pé diabético é uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam e infecções nos pés.

O pé do diabético fica frio e de cor pálida, o pulso na região fica quase imperceptível, a pele fica fina e brilhante e há diminuição ou ausência de pelos. Pode haver isquemia (redução da irrigação sanguínea), necrose dos tecidos, infecção, gangrena e necessidade de amputação.

