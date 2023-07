Prefeitura de Niterói inaugura novo acesso ao Centro para quem vem do Rio

A intervenção foi pensada para melhorar a mobilidade do local - Foto: Divulgação

A intervenção foi pensada para melhorar a mobilidade do local - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai inaugurar neste sábado (22) um novo acesso ao Centro da cidade para quem vem da ponte Rio-Niterói. A intervenção pretende facilitar a chegada de visitantes do Rio ao Mercado Municipal, que será inaugurado no próximo dia 27. Além disso, a mudança também promete desafogar o trânsito na Av. Jansen de Melo.

De acordo com o secretário de Urbanismo, Renato Barandier, a intervenção foi pensada para melhorar a mobilidade do local, principalmente depois da inauguração do Mercado Municipal, que deve atrair muitos visitantes.

Leia também:

➣ Estreia de Barbie! Entenda como o cinema e a moda se completam

➣ Calçadas em mau estado preocupam pedestres em Niterói

“Essa mudança busca facilitar o acesso dos veículos que vêm da ponte Rio-Niterói ao Mercado Municipal. O motorista que vier da ponte em direção ao Centro de Niterói, na Av. Feliciano Sodré, pegar a faixa à esquerda para entrar na Rua Washington Luiz. Depois pegar o mergulhão da Praça Renascença. Assim, sairá em frente ao mercado. Com isso, o trânsito da Av. Jansen de Melo também será aliviado, o que vai contribuir ainda mais para a mobilidade do local”, explica o secretário.

Mercado Municipal - Niterói vai ganhar na próxima semana o Mercado Municipal que está em fase de ajustes finais das obras. O novo espaço, que está sendo recuperado pela Prefeitura de Niterói através de uma Parceria Público-Privada (PPP), promete ser uma referência em gastronomia, lazer e entretenimento da região central da cidade. Atualmente na fase de acabamento, o local está recebendo piso, iluminação, vidros e as obras nos mais de 100 espaços que já foram negociados. O empreendimento também será responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos O local que era um depósito público do estado ficou fechado por quase 40 anos.