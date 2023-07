Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio sobe para 70 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena na noite do último sábado (22/07). Com isso, o valor subiu para os apostadores da próxima edição do sorteio; o valor total do prêmio acumulou com o resultado e sobe para aproximadamente 70 milhões de reais no próximo sorteio, que acontece ainda nesta semana.

O prêmio previsto para a edição de sábado (22/07) era de 60 milhões de reais. Os números sorteados foram 14, 26, 40, 42, 46 e 52. Setenta apostas acertaram cinco das dezenas e levaram para casa, cada uma, R$ 80.398,82. Outros 5.774 apostadores acertaram a quadra e levaram, cada, R$ 1.392,42.



Agora, o sorteio volta a acontecer na noite da próxima quarta-feira (26/07). A aposta simples custa cinco reais e pode ser feita tanto presencialmente, em casas lotéricas de todo o país, ou online, através do site oficial da Caixa Econômica Federal.