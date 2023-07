Grupo comete crime ambiental em Niterói para deslocar banca sem autorização da Prefeitura

Um grupo de pessoas foi flagrado por câmeras de segurança cometendo um crime ambiental, ao cortar uma árvore de um canteiro na calçada da Rua Marechal Deodoro, em frente à Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no Centro de Niterói, madrugada desta sexta-feira (21/07).

O crime ambiental foi cometido para que o grupo conseguisse remover uma banca de venda de jornais que estava instalada na mesma via, mas próximo à esquina com a Rua Visconde de Sepetiba. Além do crime ambiental, pelo corte da árvore, foi cometida outra infração, já que segundo a Prefeitura de Niterói não houve autorização para que a banca de jornais fosse deslocada de seu ponto original.

Árvore foi arrancada pela raiz para dar lugar à banca | Foto: Filipe Aguiar

O estabelecimento estava instalado a menos de 50 metros, aproximadamente, do novo ponto onde foi estabelecido. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver três homens e uma mulher participando da ação. Com o auxílio de um carrinho, eles empurram a banca até um ponto em frente a fachada do bloco A da Universidade Salgado de Oliveira.





A preocupação da direção da unidade de ensino é que a obstrução na calçada atrapalhe a circulação de alunos e funcionário. Relatos de pessoas que frequentam a região afirmam que o responsável pelo deslocamento seria um comerciante, que alugou o ponto. Ele, no entanto, nega a informação.

Questionada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Prefeitura de Niterói informou que o concessionário responsável pela banca e pelo deslocamento já foi identificado e recebeu uma intimação para que retorne a banca para o seu local de origem.





"A Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói informa que não concedeu autorização para mudança de endereço da banca ou de alterações em canteiros no local. O Departamento de Fiscalização e Posturas acrescenta que foi ao endereço e intimou o responsável pela banca, que deverá retornar ao seu local original", comunicou o órgão.

Ainda segundo a Prefeitura, "o responsável não chegou a ser multado, já que o código de posturas determina que primeiro ele seja notificado. Em casos assim, se a situação não for resolvida no prazo estabelecido, a equipe deve retornar ao local para avaliar a situação e então multar e retirar a obstrução, caso seja considerado necessário", diz a nota da Prefeitura.