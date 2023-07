Casos de dengue aumentam em 300% durante inverno no Rio

A incidência dos casos de dengue teve um aumento durante o inverno deste ano no estado do Rio de Janeiro. O aumento já chega a 300%, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde, que analisou o período de 9 a 15 de julho e considerou os casos prováveis, ou seja, aqueles que são diagnosticados pelos sintomas.

Quem lidera o ranking de casos é a capital fluminense, com mais de 16 mil casos desde o início do ano. Já no inverno, foram pouco mais de 4 mil. No ano passado, foram registrados 978 casos.

A maior quantidade de casos se concentra na Zona Oeste do Rio, que supera a média do próprio município.



Em Santa Cruz e proximidades, a taxa de incidência é de 573 casos por 100 mil habitantes. Enquanto em Campo Grande e Guaratiba, a taxa chega a 648 a casa 100 mil.

Algumas medidas que podem ser tomadas para evitar a proliferação da doença:

- Tampar reservatórios;

- Limpar calhas e pratos de vasos de plantas;

- Manter garrafas, latas e recipientes virados para baixo;

- Não acumular água parada.