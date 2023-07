UFF abre atendimento em ambulatório para pacientes pós-covid 19

Para garantir a recuperação do estado nutricional e controle das comorbidades que podem ser agravadas pela COVID-19, o atendimento ambulatorial e acompanhamento dos pacientes após a infecção se faz de suma importância. Além de uma alimentação saudável, equilibrada, onde se dê preferência por alimentos in natura ou minimamente processados e evitando-se o consumo de alimentos ultraprocessados, o uso de vitaminas e minerais diariamente, colabora para o aumento da imunidade e auxilia no controle de doenças.

Nesse contexto, o Ambulatório de Atenção Nutricional para Pacientes pós-covid 19, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) presta atendimento especializado de acompanhamento contínuo aos pacientes com necessidade de cuidados nutricionais após a COVID. A professora Mariana Sarto Figueiredo, coordenadora do projeto, explica que o atendimento contará com avaliação nutricional, prescrição dietoterápica e orientações específicas de acordo com a individualidade de cada paciente. A periodicidade dos atendimentos obedecerá a necessidade de cada paciente, sendo semanal, quinzenal e posteriormente mensal, até tornar-se trimestral, exceto em casos específicos.

Leia também:

➣Estreia de Barbie! Entenda como o cinema e a moda se completam

➣ É festa! Baile Charme anima sexta-feira do Alcântara

O atendimento ambulatorial será disponibilizado para a comunidade acadêmica interna e para pessoas da comunidade externa à UFF que forem encaminhadas por outros ambulatórios da Universidade. Os atendimentos serão realizados no espaço físico do Ambulatório da Faculdade de Nutrição da UFF no turno da manhã e serão iniciados dia 15 de agosto às 8 horas. A agenda para marcação de consultas está aberta.