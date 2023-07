Maricá lança campanha de enfrentamento à violência contra mulher

A Prefeitura lançou nesta quinta-feira , no Cine Henfil, a campanha publicitária com o tema: “Isso tem nome. E o nome disso é violência contra a mulher” - Foto: Divulgação/ Elsson Campos

A Prefeitura do Maricá lançou nesta quinta-feira (20/07), no Cine Henfil, no Centro, a campanha publicitária com o tema: “Isso tem nome. E o nome disso é violência contra a mulher”, que visa o enfrentamento à violência contra a mulher com o objetivo fortalecer, ampliar e disseminar as ações preventivas para que as vítimas possam identificar situações abusivas e buscar atendimento. A estratégia foi criada para reduzir o número de crimes no município e inclui ainda uma parceria importante com a Secretaria da Polícia Civil, em que Prefeitura passará a custear o aumento do efetivo de policiais civis por meio do Regime Adicional de Serviço, possibilitando a criação do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher.

Pensada de forma didática, a campanha publicitária traz exemplos de comportamentos machistas considerados crimes de violência física e psicológica contra a mulher, como ameaça, controle, ataque e a agressão. As mensagens têm cunho forte e são incisivas com protagonismo de mulheres negras nas peças que foram criadas e já estão espalhadas pela cidade em outdoor, abrigos de ônibus, além de vídeos na mídia e redes sociais e cartilha informativa com orientações que serão distribuídas para conscientizar a população.

Subsecretária de Comunicação, Amanda Pereira explicou que a campanha foi desenvolvida a partir de três pilares importantes para atingir toda a sociedade.

"A elaboração da campanha atendeu a um chamado da gestão ao analisar números crescentes de violência no município. Foram envolvidas várias secretarias para mobilização de uma frente de enfrentamento. São três pilares para comunicar contatos e políticas de apoio às mulheres, e falar diretamente ao potencial agressor. Além disso, enfatizar os vários tipos de violência para auxiliar a identificação. E principalmente dar suporte às mulheres. O mais importante da elaboração da campanha é posicionar o enfrentamento em todas as mídias e com todas as ferramentas ao nosso alcance", disse a subsecretária.

O secretário municipal de Governo, João Maurício de Freitas, ressaltou a importância de discutir a violência em todo o território.

“A violência contra a mulher é um tema do nosso governo, viemos aqui sensibilizar a todos e fizemos questão de colocar a maioria das secretarias já presentes, pois nós mobilizamos e articulamos para dizer que esse assunto vamos encarar e construir não só campanhas publicitárias, mas importantes reflexões nos diversos aspectos do nosso governo para uma ampla conscientização. Temos que mostrar à sociedade maricaense que esse é um tema que nós precisamos debater, discutir e aprofundar. E vamos levar esse debate para todos os distritos, para todos os bairros e para todas as comunidades”, disse.

Rede de proteção à mulher

A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres de Maricá foi transformada em Secretaria Municipal de Políticas de Defesa dos Direitos das Mulheres em junho deste ano. O órgão é responsável por todas as ações, atendimento e acolhimento das vítimas realizado pelo Centro Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM). As vítimas contam com apoio psicológico, jurídico e de assistentes sociais, para que se sintam realmente acolhidas. Em 2023, de janeiro a maio, 1.857 mulheres já passaram por algum tipo de atendimento do CEAM e 202 mulheres foram assistidas pela instituição.

“Para nós é um grande ganho. Pretendemos de fato fazer com que essa campanha chega a todos os espaços no enfretamento à violência contra a mulher. Ainda levaremos para as escolas, criando um diálogo e mostrando para as crianças os tipos de violência de forma lúdica e que elas possam denunciar”, destacou a secretaria de Políticas de Defesa dos Direitos das Mulheres, Luciana Piredda.

Com a presença de gestores do município, autoridades e representantes da sociedade civil, o evento contou com intervenções culturais do programa Maricá das Artes e apresentações das cantoras Dalva Alves e Hannah Braga, além de exibição de animação sobre enfrentamento da violência contra à mulher, que será reproduzida sempre antes dos filmes no cinema Henfil.

Grupamento Maria da Penha

Criado em maio de 2022, o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal registrou 298 ocorrências e atendimentos a mulheres vítimas de violência no município, de janeiro a junho deste ano, sendo 81 deles com condução para 82ª Delegacia Policial (Maricá). O trabalho preventivo se baseia na proteção das vítimas com aplicação da Lei Maria da Penha, que classifica como crime qualquer tipo de abuso de origem física, patrimonial, sexual, moral e psicológica contra a mulher. Os agentes atuam de forma integrada com a Secretaria Municipal de Políticas de Defesa dos Direitos das Mulheres.

O Grupamento Maria da Penha conta hoje com 16 agentes e duas viaturas caracterizadas, que atuam 24 horas na cidade. As equipes ficam responsáveis pelo acompanhamento de cada caso, incluindo visitas domiciliares e orientações por mensagens via aplicativo. De acordo com o tipo de violência sofrida, a vítima é acompanhada pelos agentes até a delegacia ou na unidade de saúde, se for necessário.

Atendimento às vítimas

Para atendimento ou denúncia de violência, as vítimas podem fazer o registro e receber orientações pelos telefones da CEAM (21) 3731-5636, (21) 97602-3243, (21) 99107-9691; Guarda Municipal de Maricá (153) ou pela Central de Atendimento à Mulher (180). A Casa da Mulher fica localizada na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50, Centro.