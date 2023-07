Obras de drenagem: Charitas terá nova mudança no trânsito a partir desta sexta-feira (21)

A partir das 7h desta sexta-feira (21), a Prefeitura de Niterói vai realizar novas interdições no trânsito em Charitas para que as obras de macrodrenagem possam avançar com a colocação das manilhas no local. A previsão é que esta segunda fase das obras dure até o dia 4 de agosto, quando a Av. Prefeito Silvio Picanço, no trecho entre as ruas Dr. Armando Lopes e Juiz Alberto Nader, estará totalmente interditada na pista no sentido São Francisco. O desvio será feito pela Rua Leonel Magalhães. A orientação para motoristas que se dirigem para a Região Oceânica é que, neste período, utilizem os acessos pelo Largo da Batalha.



A Prefeitura informa ainda que será criada uma faixa reversível para veículos pesados no sentido Jurujuba. A ciclovia neste trecho será utilizada por carros. O estacionamento estará proibido nos dois sentidos desse trecho da Av. Silvio Picanço, além das ruas Dr. Armando Lopes, Leonel Magalhães, Juiz Alberto Nader e Eurico Manoel do Carmo. Esta última rua ganhará duplo sentido de circulação durante esse período. Os pedestres que utilizam o transporte coletivo devem ficar atentos, pois o ponto de ônibus localizado na esquina com a Rua Eurico Manoel do Carmo estará fora de funcionamento.

As intervenções em Charitas terão quase 400 metros de extensão e investimento de R$ 6,6 milhões. Serão utilizadas galerias de concreto armado de até 2,5m x 1,2m e tubos de PVC rígidos para uma drenagem eficiente. O objetivo é que as águas pluviais escoem para o canal próximo à Praça do Rádio Amador, resolvendo de forma definitiva o problema de escoamento das águas de chuva no bairro.





Atenção às mudanças no trânsito:



Sentido São Francisco / Centro - Haverá interdição total da pista sentido São Francisco na Av. Prefeito Silvio Picanço, no trecho entre as ruas Dr. Armando Lopes e Juiz Alberto Nader. Será criada uma faixa reversível para veículos pesados no sentido Jurujuba. A ciclovia será utilizada por automotores. As ruas Dr. Armando Lopes, Leonel Magalhães e Juiz Alberto Nader terão sentido único. Já a Rua Eurico Manoel do Carmo funcionará com mão-dupla.



Sentido Jurujuba / Região Oceânica (Túnel) – O trecho da pista da Avenida Prefeito Silvio Picanço, entre as ruas Dr. Armando Lopes e Juiz Alberto Nader, que vai em direção a Jurujuba, terá uma faixa reversível para veículos pesados.



Estacionamento - Será proibido estacionar na Avenida Prefeito Silvio Picanço no trecho entre as ruas Dr. Armando Lopes e Juiz Alberto Nader em ambos os sentidos e nas ruas Dr. Armando Lopes, Leonel Magalhães, Juiz Alberto Nader e na Rua Eurico Manoel do Carmo.



Ponto de ônibus - O ponto de ônibus localizado na Avenida Prefeito Silvio Picanço, na esquina com a Rua Eurico Manoel do Carmo, ficará fora de funcionamento. Em alternativa, poderão ser utilizados os outros pontos próximos localizados na mesma avenida.



Ciclovia – Durante o período da obra, haverá um compartilhamento temporário do calçadão em Charitas, onde será implantada uma rota para ciclistas. A intervenção irá interromper, durante as obras, o trecho da ciclovia desde a rotatória, que fica próxima ao túnel Charitas-Cafubá, até a Praça do Rádio Amador. Segundo a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, no local haverá placas de sinalização vertical indicando a nova rota e orientando ciclistas e pedestres.



Serviço - As obras devem causar impacto no tráfego da região. O uso do transporte coletivo é o mais indicado nesse período. Além disso, as barcas de Charitas funcionam de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, com intervalos de 20 a 30 minutos entre as saídas e um horário de pausa entre 12h e 16h30, e podem ser uma alternativa para evitar o deslocamento até a região central da cidade. Outra opção é o uso da bicicleta, já que Niterói conta com 79 quilômetros de ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas.