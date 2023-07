Vai ao mercado? Confira a lista com os preços da cesta básica

A terceira semana de julho chegou, e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Em alta



O produto que se destaca como uma das altas da semana é a farinha de mandioca, com aumento de 116,53% no Guanabara e 5,52% no Mundial. Apesar do aumento, o melhor preço do produto foi encontrado no segundo mercado, por R$ 7,65.

Outro item que teve uma leve alta foi o kg do pimentão, com aumento de 20,04% no Assaí e 0,17% no Guanabara. A maçã gala também teve destaque no setor de Hortifruti, com aumento de 10,02% no Mundial, custando R$ 10,98 nesta semana, e 0,14% no Guanabara, no valor de R$ 6,99.

No Guanabara, a banana prata também apresentou inflação, com 19,84%. Enquanto no Assaí, a alface crespa teve aumento de 15,08%. No Mundial, o alho também teve destaque, com valor de R$ 21,50, registrando aumento de 7,77% em relação a última semana.



O aposentado José Marins, de 72 anos, conta que o orçamento das compras do mês está tendo que ser sempre atualizado, já que os produtos apresentam, semanalmente, instabilidade nos preços.

"Não dá para se planejar muito. As vezes separo um dinheiro para as compras do mês e quando chego no mercado está tudo mais caro do que eu imaginava. É claro que tem um produto ou outro que está valendo a pena, principalmente em comparação ao ano passado, mas mesmo assim, está difícil. Faço atualizações no orçamento a cada mês", disse o aposentado.

Considerando a soma dos itens básicos do setor de Hortifruti, o Assaí apresentou maior inflação, com aumento de 4,16% em relação a semana anterior.

Em baixa

A notícia é boa para aqueles que não podem ficar sem manteiga em casa, principalmente para passar naquele pão quentinho. No Guanabara, o grande destaque na queda de preços em relação a semana anterior foi, justamente, a manteiga, com redução de -12%.

No mesmo mercado, no setor de Hortifruti, a cenoura teve queda de -23,69%; a couve -25,56% e a banana -14,31%.



Já no Mundial, a maioria dos produtos da cesta básica apresentaram estabilidade em comparação à semana anterior. Porém, no Hortifruti é possível notar a queda nos preços do pimentão -11,02%; da batata -5,82% e da banana prata -6,81%.

No Assaí, a notícia boa vai para os amantes de carne, já que o Acém bovino teve redução de -31,14%, enquanto o café e a manteiga apresentaram redução de -4,01% e -5,31% respectivamente.

No setor de Hortifruti os preços também são convidativos e dão um alívio ao bolso do consumidor. A cebola apresentou queda de -23,14%; a batata -2,26%; cenoura -21,46% e maçã gala -4,45%.

Considerando a soma da compra dos itens no setor de Hortifruti, o Guanabara apresentou um melhor panorama, com queda de -50,99% em relação a semana anterior.

Clima impacta preços de frutas e hortaliças no atacado, aponta boletim da Conab

O clima frio trouxe impactos nos preços de importantes frutas e hortaliças comercializadas nos principais mercados atacadistas do país. Segundo o 7º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quinta-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o inverno influenciou tanto na demanda como na oferta dos produtos. Diante deste cenário, as cotações praticadas para alface, cenoura e tomate apresentaram quedas no último mês. Mesma situação verificada para laranja, mamão e melancia.

As baixas temperaturas também refletiram em uma menor demanda de frutas como laranja, melancia e mamão, influenciando nos preços mais baixos na média.

Por outro lado, os preços médios para batata e maçã registraram alta. No caso do tubérculo, a alta é explicada pela menor entrada do produto nos mercados atacadistas. Já para a fruta, a Conab também verificou aumento mesmo em meio à diminuição da demanda nos principais centros consumidores em virtude do frio, do início das férias escolares e também das festividades juninas no mês de junho, que acabaram por impactar as vendas no atacado.

Dica de receita:

Com a queda no preço da batata e da cenoura nos mercados pesquisados pela reportagem, a "boa" para o fim de semana é preparar uma boa maionese como acompanhamento.

Receita Maionese Tradicional

Ingredientes:

- 6 batatas grandes

- 5 cenouras

- 1 lata de milho

- 1 cebola picada

- Salsinha a gosto

- cebolinha a gosto

- manjericão

- Sal a gosto

- Orégano a gosto

- Suco de 2 limões

- Azeite a gosto

- 1 vidro de maionese

Modo de preparo:

1- Leve as batatas e cenouras para cozinhar, pique em cubinhos

2- Em uma tigela grande, misture os legumes cozidos, a cebola, milho, o cheiro verde e salsinha

3- Misture bem.

4- Tempere com limão, azeite, sal, pimenta e orégano, misture bem e prove o sal. Junte a maionese e mexa até ficar uniforme.

Com a queda no preço da batata e da cenoura nos mercados pesquisados pela reportagem, a "boa" para o fim de semana é preparar uma boa maionese como acompanhamento | Foto: Reprodução

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares