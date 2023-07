Caminhão com camisas novas do Vasco é roubado no Rio

Se nos gramados a fase do Vasco da Gama é ruim, fora deles a coisa não anda muito melhor. Um caminhão com uma carga de material novo do time foi alvo de um assalto nesta quinta-feira (20/07). De acordo com testemunhas, o veículo foi abordado por criminosos na Avenida Brasil, no trecho próximo a entrada para o Complexo da Maré, no Rio.

Ainda não há detalhes a respeito do assalto, mas a informação foi confirmada por pessoas próximas a diretoria do clube. A carga do caminhão incluía diversos exemplares do novo modelo de camiseta oficial do time e estaria, segundo relatos, indo em direção ao Estádio São Januário, na Zona Norte da capital.

O material teria ido em direção a comunidade da Nova Holanda, que fica na Maré, de acordo com informações de moradores confirmadas pelo programa de TV "Balanço Geral RJ". Instantes após o assalto, as redes sociais, circulam imagens de internautas anunciando a comercialização de camisas do novo modelo.



Procurada, a Polícia Militar ainda não havia informado se foi acionada para o caso, até o momento da publicação dessa matéria.